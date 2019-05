Iavarone di Calitri, fumata nera, si va verso i licenziamenti.

Fumata nera anche durante gli ultimi incontri tra Prefettura e Regione. Alla Iavarone Legnami di Calitri i licenziamenti sono più vicini. Da oggi i vertici potranno inviare le lettere di espulsione dal ciclo produttivo per nove dipendenti. Ma intanto davanti alla sede calitrana il presidio resta e venerdì è prevista un’assemblea con le sigle sindacali. Iniziativa contro la scelta della proprietà di licenziare, nonostante la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali ordinari.

Licenziamenti per nove dipendenti su venti. Per le sigle sindacali, ma anche per il sindaco Michele Di Maio che ha partecipato alle trattative, rappresentano il primo passo verso una possibile chiusura dello stabilimento, uno dei pochissimi rimasti nell’area industriale di Calitri.