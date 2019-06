Siamo N.O. Vax, movimento per la libertà di scelta correrà alle regionali.

Il giorno 29 giugno, presso l’auditorium della scuola S. Chiara di Assisi in Avellino, si terrà un’Assemblea Generale Regionale di un nuovo Movimento, in seguito alla deriva oppositiva e coercitiva rispetto la Libertà di Scelta e dei Diritti Umani. Il movimento si chiama” SIAMO N.O. VAX ”

Vi sarà la presentazione del simbolo e del programma dettagliato e fattivo. Esso abbraccerà tutti gli argomenti legati alla centralità della persona e alla sua autodeterminazione sia in ambito vaccinale, ma anche rispetto alla Salute in generale, all’Istruzione , all’Economia e allo Stato Sociale.

Stanchi di dover sempre inseguire una politica malata che non tutela il cittadino né la salute pubblica, il Coordinamento Campano per la Libertà di Scelta ha deciso di presentarsi alle elezioni regionali in Campania del 2020.

Programma dei lavori:

– dalle h16.00 alle h18.00 vi sarà la presentazione del simbolo e del programma politico

– dalle h 18.30 alle h19 vi saranno gli interventi dei referenti della Campania

– dalle h 19.00 alle h20 question time

Interverranno al dibattito

Dr.ssa Filomena Romano Referente Avellino e provincia Movimento No VAX e coordinamento regionale

Dr.ssa Esposito Elena Movimento No Obbligo Vaccinale ( coordinamento regionale )

Dr. Salvatori Morelli Movimento No Obbligo Vaccinale ( coordinamento regionale )

Bisogna ritornale all’origine della politica come missione sociale legata a giustizia e verità esprimendosi in azioni concrete per problemi reali.

Il nostro Motto è: FRA LA GENTE-CON LA GENTE-PER LA GENTE