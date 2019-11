Truffa ad anziani, Carabinieri arrestano una persona a Cerreto Sannita.

Nella giornata del 18.11.2019 i Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne cittadino italiano residente a Napoli, per il delitto di truffa posto in essere ai danni di una coppia di anziani ultraottantenni.

Nella circostanza l’individuo, fingendosi il nipote della coppia, aveva convinto telefonicamente i due anziani che a breve sarebbe passato un suo amico a consegnare della merce da lui acquistata previo pagamento di euro 4800,00; quindi successivamente si recava presso l’abitazione delle persone offese per la consegna del pacco e si faceva consegnare euro 2.400,00 quale corrispettivo concordato per il presunto acquisto del nipote. Solo successivamente, i due anziani, contattando il nipote, si accorgevano di essere stati vittime di un raggiro.

Ai gravi indizi relativi all’identificazione dell’autore dell’odioso reato si è giunti attraverso la testimonianza e l’individuazione fotografica delle vittime, nonché grazie all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Guardia Sanframondi.

L’indagato, destinatario della misura, risulta tra l’altro soggetto gravato da numerosi precedenti penali anche specifici.