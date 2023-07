Aree interne, i Vescovi si incontrano a Benevento lunedì 10 e martedì 11

Condividere alcune linee orientative ed elaborare proposte concrete per una pastorale delle “Aree interne”, che nel sud e nel nord Italia fanno i conti con lo spopolamento e con una crisi che sembra inesorabile. È questo l’obiettivo dei Vescovi dei territori interessati che si ritroveranno il 10 e l’11 luglio, a Benevento presso il Centro “La Pace”, nel solco di un cammino avviato nel maggio 2019 e proseguito con diverse iniziative, in costante dialogo con le istituzioni.

“Quest’anno ci concentreremo sulla fisionomia del ministro e sull’esercizio del ministero ordinato, cercando di formulare idee concrete in materia, anche perché – forseper timore o per pigrizia mentale – continuiamoa fare tante cose che finiscono per disperdere energie e rappresentano comunque il passato. Vorremmo confrontarci anche su qualche ipotesi di mutamento strutturale, tale da consentire un vero cambiamento d’orizzonte, per evitare di mettere vino nuovo in otri vecchi”, afferma Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, a cui si deve l’iniziativa del Convegno che riunirà oltre 30 Vescovi provenienti da Sardegna, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, EmiliaRomagna e Toscana.

I lavori si apriranno il 10 luglio, alle 11, con la condivisione delle esperienze dei Vescovi partecipanti a cui seguirà, alle 12.30, l’introduzione del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. Nel pomeriggio, alle 16, Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, darà avvio alla discussione con la relazione dal titolo “Voltare pagina? L’esercizio del ministero ordinato nelle zone interne: per una riflessione teologico-pastorale”. La riflessione in gruppi aiuterà a individuare criteri per una pastorale ad hoc per le “Aree interne”, con un’attenzione specifica ad alcune questioni chiave come la gestione del patrimonio e la formazione dei futuri presbiteri.

La mattinata dell’11 luglio, dedicata al dialogo assembleare, si concluderà alle 12 con l’intervento di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI.