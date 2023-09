Asl Benevento, Nappi e Rescigno (Lega): Regione intervenga su grave carenza medici servizio 118

“È preoccupante la situazione venutasi a creare per le discutibili scelte effettuate dall’Asl di Benevento relativamente al servizio di Emergenza territoriale 118. Il contingente medico, assottigliatosi nel tempo – a causa di decessi, pensionamenti, inidoneità assolute e relative -, fa segnare attualmente una carenza di 20 unità rispetto a un organico totale definitivo di 78 medici impiegati per i Servizi di Assistenza ed Urgenza territoriale (Saut), Servizi di Assistenza ed Urgenza territoriale potenziati (Psaut) e Centrale operativa. A fronte di tale emergenza, la suddetta Asl agisce da mesi, in maniera del tutto ingiustificata e in contrasto con le indicazioni dei provvedimenti di legge, con la demedicalizzazione delle ambulanze e con l’esternalizzazione del servizio, cosa che ha determinato una notevole riduzione delle prestazioni aggiuntive che avrebbero potuto compensare la carenza d’organico. Considerato che quello svolto dal personale del 118 è un servizio estremamente delicato e fondamentale in termini di salvezza di vite umane e che quanto si sta verificando presso l’Asl di Benevento si ripercuote con drammatici effetti su un bacino di utenza di 277mila abitanti, abbiamo presentato apposita interrogazione consiliare per chiedere al presidente della Giunta regionale, se sia a conoscenza della vicenda relativa all’Asl di Benevento, e in caso affermativo, quali azioni intende intraprendere per evitare che la suddetta Asl continui ad agire in contrasto con la normativa che regola l’organizzazione del 118, scelta che per giunta ha determinato e determina costi aggiuntivi per la stessa azienda sanitaria”. È quanto dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi e la consigliera Carmela Rescigno, componente della V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale.

