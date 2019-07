Carabinieri chiudono bar ad Atripalda.

Sempre alta l’attenzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno dato esecuzione ad un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del TULPS emesso dal Questore di Avellino.

Ben noti sono stati i fatti di cronaca ultimamente accaduti ad Atripalda: in particolare, alcune risse che sono state prontamente sedate e gli autori denunciati dai Carabinieri della locale Stazione che anche in questo periodo estivo, sono costantemente impiegati anche ad assicurare i servizi di ordine e sicurezza pubblica all’interno delle numerose sagre e manifestazioni dei vari comuni di competenza.

Successivamente alle denunce per la rissa di inizio mese i Carabinieri hanno avanzato una proposta di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. al Questore di Avellino che concordando con quanto evidenziato, ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per 10 giorni.

Proposta che scaturisce da un’attenta e certosina attività info-investigativa espletata dai Carabinieri che hanno anche appurato una frequentazione di alcuni soggetti noti alle Forze dell’Ordine che avevano scelto proprio quel bar come punto di ritrovo costituendo, come si è visto, un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.