Corto e a Capo, gli omaggi a Scola e Placido.

Fino al 25 agosto si terrà la VII Edizione della rassegna, dedicata a “Il domani migliore”. Lunedì 23 l’omaggio al grande regista originario di Trevico, martedì 24 focus sul cinema in Regione, mercoledì 25 Michele Placido. Laboratori, cinema diffuso nelle aree interne, cortometraggi, lo spazio dedicato al sociale e nuove collaborazioni.

Corto e a capo 2021: l’omaggio a Ettore Scola e Michele Placido

Il Festival è tantissimi eventi che puntellano la giornata dal mattino, ecco i principali: lunedì 23 agosto a Trevico, l’omaggio a Ettore Scola con “A cena con Ettore Scola” Immagini, sapori e aneddoti per ricordare il regista in collaborazione con l’associazione Irpinia Mia. Martedì 24 dalle 18.00 Aperitivo cinematografico Campania: un focus sul cinema in Regione con incontri con autori e mostra dei materiali storici di CEAC. Mercoledì 25 la chiusura della VI Edizione con Michele Placido in “Serata d’onore” un recital/racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda… e i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Di Giacomo, Viviani, Eduardo. Con lui in questo viaggio poetico musicale Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (mandolino e chitarra) con le più belle canzoni classiche napoletane.