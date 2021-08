Dalla Erbagil di Guardia Sanframondi un disinfettante 100% naturale per i bambini delle scuole.

Uno sforzo produttivo ingente, che ha visto protagonisti tutti i settori, dalla Ricerca alla Produzione all’Amministrazione, della Erbagil® Srl di Guardia Sanframondi (BN), che non si sono mai fermati, arrivando a produrre diverse centinaia di flaconi al giorno del gel disinfettante mani Ozocidina® Germ. La fornitura a più di 2.000 scuole tra Campania e Molise di 700.000 litri di questo importante strumento di prevenzione rientra nel piano coordinato dall’allora Commissario Straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, in linea con le disposizioni del Ministero dell’Istruzione. A questi vanno aggiunti altri 300.000 litri forniti alle caserme della Guardia di Finanza di tutta Italia e all’Università di Napoli Federico II, per un totale di 1 milione di litri di gel disinfettante prodotto.

OZOCIDINA® Germ, è un presidio medico chirurgico (Reg. n. 20590 del Ministero della Salute), in forma di gel, efficace su virus incapsulati come coronavirus – sars, funghi e batteri, studiato per disinfettare a fondo le mani grazie al suo principio attivo – alcool 80% v/v – in combinazione con il brevetto Erbagil, OZOILE®, Bioinduttore e Microbicida: un pool di molecole esclusivo, ottenuto da un processo di green technology in cui l’Ozono si lega all’olio di oliva biologico +OIL e, proprio in virtù della sua matrice oleosa, presenta proprietà disinfettanti, idratanti, emollienti e protettive.

“Il risultato ottenuto ci fa felici perché abbiamo dato il nostro contributo alla riapertura delle scuole, un passo importante per il ritorno alla normalità degli studenti e delle famiglie italiane. Siamo orgogliosi di aver contribuito così alla tutela della salute e del benessere di studenti, insegnanti e personale in un anno scolastico molto delicato” afferma Vincenzo Benevento, CEO Erbagil e aggiunge: “Un secondo motivo di orgoglio è legato a quanto fatto in questi anni dalla Erbagil: se oggi siamo riusciti a garantire la fornitura di gel disinfettante a più di 2.000 scuole, tra Campania e Molise, alla Guardia di Finanza e alla Federico II è perché abbiamo sempre investito tantissimo in qualità e innovazione, offrendo così maggiori garanzie di sicurezza e affidabilità. Spesso si parla di innovazione in modo sommario e teorico, in questo caso, invece, abbiamo la dimostrazione tangibile che un approccio innovativo è, ormai, una scelta obbligata, rilevante e strategica”.

Ricerca, innovazione, competitività, proiezione sui mercati emergenti a livello mondiale, nuovi rapporti di filiera. Sono queste le chiavi di volta che hanno consentito alla Erbagil di proseguire sulla strada del consolidamento e della crescita, fino a risultare tra le 25 aziende italiane selezionate dal progetto INVEST, promosso dal governo degli Stati Uniti attraverso l’agenzia federale USAID. Si tratta di un intervento volto a supportare e valorizzare le imprese del settore privato italiano attive in prima linea nella lotta al Covid-19 che, nei mesi più bui della pandemia, hanno dato prova di flessibilità, responsabilità e capacità innovativa potenziando o addirittura riconvertendo la propria linea produttiva. L’obiettivo finale è quello di rendere le aziende più competitive e maggiormente preparate nell’affrontare eventuali emergenze future.