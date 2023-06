Forum aree interne: nasce l’agenda Giovani ’24-‘26

“Il vero pericolo – dichiara Delio Miotti, consigliere economico di Svimez e ospite del recente Forum delle Aree Interne- è nella poca consapevolezza che le istituzioni manifestano di avere della gravità dello spopolamento di certe aree della Campania non attuando ad esempio strategie e programmi in grado di arrestare l’emorragia demografica, di espandere le attività economiche sia nel settore primario che in quello terziario, la conservazione del patrimonio culturale e la cura dell’ambiente”.

Il Forum 2023 delle Aree Interne si è espresso dunque per un rinnovato impegno civile da parte delle nuove generazioni che possa provocare seriamente le istituzioni sul vero senso dello sviluppo locale, sull’urgenza di progettualità con vista sui giovani e sulla reciprocità come antidoto profondo all’egoismo.

Gli studenti di otto istituti secondari superiori (Guacci, Alberti, Industriale Bosco Lucarelli, Alberghiero Le Streghe, Liceo classico Giannone, Liceo scientifico Fermi di Montesarchio, Liceo classico De La Salle, Liceo classico Virgilio di San Giorgio del Sannio) hanno definito le tracce dei progetti che verranno avviati con l’inizio del nuovo anno scolastico. I più emblematici sono: tutela e vigilanza sull’integrità di monumenti e beni culturali; sperimentazione di cooperative studentesche; mappe turistiche tematiche innovative e integrate; formazione alla cittadinanza attiva; programmi di inserimento nei piani agricoli nazionali; corsi di educazione finanziaria; centri ricreativi scolastici e dialogo tra generazioni; piano di comunicazione sulle buone prassi dei territori; “La città in 15 minuti” con servizi e soluzioni utili e sostenibili; organizzazione degli Open Day della cultura e delle tradizioni locali; iniziative per un maggiore radicamento territoriale dell’offerta universitaria; aggiornamento tecnologico delle reti informatiche per avviare concrete esperienze di lavoro a distanza

Studenti e docenti, affiancati dai componenti del comitato scientifico tra i quali esperti della Strategia nazionale delle aree interne, di Riabitare l’Italia e di Svimez, avvieranno esperienze di partecipazione e di programmazione territoriale (Pnrr Giovani) nel quadro della più generale sfida “Ripartire senza partire”. Si punta infatti a invertire la tendenza ad abbandonare i territori e fare in modo invece che le nuove generazioni diventino motore di comunità pur mantenendo la definizione di cittadini del mondo.

A settembre si terrà un confronto tra studenti e commissario nazionale per la Ferrovia Napoli-Bari, Roberto Pagone, sulle prospettive reali, sulle potenzialità, le criticità, e sull’impatto che l’Alta Velocità potrà avere sulle loro scelte future.

Circa le grandi questioni globali, prime tra tutte la pace e la crisi climatica, sarà formalizzata l’intesa tra il Forum e l’Ambasciata italiana nello Zambia e nel Malawi (aree interne dell’Africa) con il programma “Sannio-Africa – United to Save the Planet” che prevede scambi culturali e iniziative concrete di salvaguarda ambientale.