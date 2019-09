Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti a cura della Soprintendenza in Provincia di Avellino.

Presentazione, a Salerno, delle Giornate Europee del Patrimonio 2019. Nella sede della Soprintendenza ABAP, a palazzo “Ruggi”, sono intervenuti: Raffaella Bonaudo, Michele Faiella e Rosa Maria Vitola, Funzionari della Soprintendenza; Salvatore Amato, Archivio di Stato; Ester Andreola, Liceo “Sabatini-Menna”; Aurora Marzano, Gruppo Archeologico; Enza Braca, Associazione Culturale Kukkugaie; Vito Pinto, Giornalista; Enrico Andria, Touring Club; Antonia Serritella, Università di Salerno; Antonia Autuori, Fondazione della Comunità Salernitana. Sabato 21 e domenica 22 settembre tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), con tema “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”. Visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura.



Gli istituti museali statali osserveranno gli orari di apertura ordinari, con i consueti costi (e le agevolazioni e gratuità previste per legge) per le aperture diurne di sabato 21 e di domenica 22 settembre. l’apertura straordinaria serale di sabato 21 settembre sarà di 3 ore, con biglietto di ingresso, al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).



La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, diretta da Francesca Casule, ha organizzato con la partecipazione di Province, Comuni, Diocesi, Enti e Associazioni del territorio le seguenti aperture straordinarie a Salerno e Avellino.

A V E L L I N O

*Carcere Borbonico Ingresso gratuito

Sabato 19.30 / 22.30

ARTE IN GIOCO nella Sala Lioni e Sala Ripa, laboratori didattici a cura del comitato UNICEF Avellino

M I R A B E L L A E C L A N O ( A V )

Parco Archeologico Aeclanum Ingresso gratuito

Sabato 9.00 / 18.30 – 19.30 / 22.30 (Soprintendenza)

Domenica 15.30 / 19.30

L’azienda Vitivinicola Irpinia in Campania “Tenuta Cavalier Pepe”, organizzerà nell’area archeologica una degustazione di vini di propria produzione, ed i visitatori avranno l’opportunità di visitare l’area archeologica di “Aeclanum”, seguendo gli assi viari dove emergono edifici monumentali di particolare importanza come le terme, le botteghe e le case.

A T R I P A L D A ( A V ) Ingresso gratuito

Area Archeologica (Soprintendenza)

Sabato 9.30 / 15.12 – 18.30 / 21.30

Domenica 15.30 / 19.30

Visite guidate

A V E L L A ( A V )

Area Archeologica

16.30 – 19.30 sabato fino alle 22