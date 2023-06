Giornate Europee dell’Archeologia, le iniziative della Direzione Musei Campania ad Avellino e Benevento

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, la manifestazione, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione ed estesa dal 2019 a tutti i Paesi europei, organizzata dall’Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva, per far conoscere al grande pubblico i tesori e i retroscena della ricerca archeologica, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

La Direzione regionale Musei Campania promuove un programma di eventi e iniziative nei musei e siti della rete, per valorizzare il patrimonio archeologico, attraverso nuove scoperte, contesti mai esposti, novità della ricerca, con un’attenzione ai temi imprescindibili dell’accessibilità al patrimonio e dell’inclusione, in stretta collaborazione con enti statali, locali e di ricerca, nello spirito che anima le GEA.

Il weekend dedicato all’archeologia, che si svolgerà in più di 30 paesi europei nei giorni 16, 17 e 18 giugno, vedrà iniziative e attività rivolte a tutti i visitatori nei musei e siti archeologici, per raccontare, tra reperti e scavi, le storie dei luoghi e riscoprire il nostro patrimonio archeologico condiviso.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alle GEA del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/gea2023), sul sito ufficiale delle Giornate Europee dell’Archeologia (https://journees-archeologie.eu) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #EADays #JEArcheo #GEA2023 #archeorama.

Programma delle iniziative

BENEVENTO

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino

Giornate Europee dell’Archeologia al MANSC

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023, ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo Archeologico Nazionale del Sannio caudino propone incontri negli spazi museali e visite guidate alle collezioni. Nel weekend dal 16 al 18 giugno, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, sarà possibile conoscere le collezioni del museo con visite guidate, visitare la suggestiva mostra permanente “Rosso Immaginario”, allestita nelle celle dell’ex carcere borbonico, all’interno del Castello di Montesarchio, oltre che apprezzare la mostra fotografica “Geo Art” del fotografo Michele Stanzione, allestita negli spazi nella Torre medievale. Un importante reperto archeologico, recuperato a Sant’Agata de Goti, sarà restituito all’Istituzione museale con una cerimonia che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e delle autorità istituzionali del territorio. Torneranno poi le Stories di Caudium, l’appuntamento mensile che, da aprile 2022, viene proposto dal Museo per raccontare, con l’intervento degli archeologi, i vasi figurati provenienti dai depositi del MANSC, e che riscontra l’interesse del pubblico e degli appassionati di archeologia.

Info: Via Castello, Montesarchio (BN) | +39 0824 834570, +39 327 2114420 | drm-cam.montesarchio@cultura.gov.it

AVELLINO

Parco archeologico di Aeclanum

Storie da Quintodecimo

Sabato 17 giugno 2023, ore 17.00

Sabato 17 giugno 2023, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Parco archeologico di Aeclanum propone alle 17.00 una visita guidata a cura dell’archeologa Sandra Lo Pilato, che racconterà le storie e gli uomini che popolarono le terre di Quintodecimo, l’abitato che nell’alto medioevo sorgerà dai fianchi dell’antica Aeclanum, la città “a forma di cuore” sulla via Appia. Ingresso e partecipazione gratuiti.

Info: Via Nazionale delle Puglie, 164 – Mirabella Eclano (AV) | +39 0825 449175 | drm-cam@cultura.gov.it