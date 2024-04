Economia Impresa culturale e Made in Italy, incontro a Montoro lunedì 15 Di Redazione Gazzetta di Avellino - 14

Lunedì 15 aprile 2024 alle ore 17.30 presso la Sala Convegni del Comune di Montoro (AV), in occasione della “Giornata Nazionale del Made in Italy”, si terrà un incontro per la presentazione del Progetto CulturItalia dal titolo: “CULTURITALIA ART. 31 Le Imprese Culturali Creative art.25” Valorizzazione del territorio “in parti” Identità Locale-Competitiva

Sistema Turistico di Destinazione Il Manager di Destinazione

L’accoglienza, la cultura, la creatività sono elementi costitutivi dell’identità di un popolo e accrescono il valore sociale ed economico della nazione; l’esaltazione del Made in Italy, non può non essere il connubio tra la comunità locale e l’ente pubblico che, passando dalle intraprese del territorio, tende a valorizzare, promuovere, dare prestigio e conoscenza della cultura e dei luoghi che fanno sistema di località limitrofe in tutte le sue componenti, pubbliche e private.

Le identità locali, cosi facendo, provano a far diventare competitivo, un sistema che, organizzato managerialmente, può andare a determinare un Sistema Turistico di accoglienza; è questo il modello CulturItalia, che abbiamo trasposto nel Decreto Made in Italy.

Il Comune di Montoro, Capofila del “Progetto SCABEC Borghi Salute e Benessere” della Regione Campania, approvato nell’ultimo bando, con i comuni della due provincie di Salerno ed Avellino, Calvanico, Bracigliano, Siano e Solofra, sta provando ad avviare un sistema di accoglienza condiviso, partendo dalle origini, e quindi dalle identità di territori che hanno vocazione comune nei settori dell’enogastronomia, della cultura, del turismo religioso, delle bellezze paesaggistiche, della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Questo percorso, non a caso, ha scelto la “Giornata Nazionale del Made in Italy”, per poter presentare due cardini di tale decreto: l’art.31, invitando il firmatario della proposta di legge on. Bicchielli, e l’art. 25 che certifica le imprese culturali creative che rappresentano il modello di governance del sistema da certificare.

All’incontro, oltre al Sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto e agli Assessori competenti per materia Fiorillo e Guariniello, interverrà il dott. Claudio Pisapi,a ideatore del “Modello CulturItalia” .

Saranno presenti i Sindaci dei comuni partecipanti al “Progetto SCABEC Borghi Salute e Benessere”, le associazioni categoria del mondo delle imprese e delle professioni.