Incendio in deposito plastica ad Airola, fumo nero fino a Napoli.

ll fumo nero sprigionato dall’incendio divampato nel capannone di un’azienda di materiali plastici nell’area industriale di Airola, in provincia di Benevento, si è esteso per chilometri (anche per il vento forte di queste ore, ndr) e l’odore acre è arrivato fino a Napoli.

L’Arpac, azienda per la protezione ambientale della Campania, sta monitorando i dati registrati dalle centraline di rilevamento.

In diversi comuni i sindaci hanno invitato la popolazione a restare in casa e a non aprire porte e finestre. (ANSA)