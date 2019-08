Irpinia sistema turistico, mercoledì 28 a Lacedonia a cura di Confartigianato.

È in programma domani, mercoledì 28 agosto, un incontro su “Irpinia Sistema Turistico – progetto per lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio”. L’appuntamento è presso il Museo Antropologico Visivo Irpino di Lacedonia alle ore 18. Interverranno Antonio Di Conza, sindaco di Lacedonia, Ettore Mocella, presidente di Confartigianato Avellino e Vittorio Ascione, consulente tecnico specializzato.

Saranno presenti il presidente di Confindustria Avellino, Giuseppe Bruno, e quello di Federalberghi, Gerardo Stabile. Obiettivo del progetto “Irpinia Sistema Turistico” promosso da Confartigianato Avellino, Confindustria Avellino e Federalberghi Avellino è quello di realizzare un sistema, strutturato in termini di rete, fortemente orientato alla qualità (riferita sia alle singole strutture/servizi che aderiscono alla rete sia della rete in generale), individuando come elemento distintivo del prodotto l’autenticità dell’esperienza turistica incentrata sulla cura della persona in tutti i suoi aspetti e sulle specificità territoriali ed ambientali. In questo modo si potranno connotare una varietà di tipologie turistiche, tradizionali e innovative insieme, tutte racchiuse in un contesto unitario ed omogeneo. Il convegno è organizzato da Confartigianato Avellino in collaborazione con il Comune di Lacedonia.