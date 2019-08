La festa della Madonna del Buon Consiglio a Candida dal 17 al 20 agosto.

Nel solco di una tradizione ultracentenaria, il comitato festa e la cittadinanza di Candida (AV) vi invita a partecipare ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio, di san Filippo Neri e di sant’Antonio da Padova, dal 17 al 20 agosto.

La prima serata di festa avrà luogo sabato 17 agosto in Piazza dei Martiri, con l’esibizione, alle 21:30, dei Bottari di Macerata Campania.

Domenica 18 agosto si entrerà nel vivo dei festeggiamenti: alle ore 11:00 sarà celebrata la Messa solenne in onore della Madonna del Buon Consiglio, presieduta dal Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello. Nel pomeriggio la statua della Madonna verrà portata in processione per il paese, accompagnata dal Gran Concerto Bandistico Città di Noci, che eseguirà un vasto repertorio di musica lirico-sinfonica in serata.

Lunedì 19 agosto, festa di sant’Antonio da Padova, Piazza dei Martiri ospiterà il concerto de I Malamente a partire dalle 21:30.

I festeggiamenti candidesi si concluderanno in grande con il concerto di Roby Facchinetti, la storica voce dei Pooh, che farà tappa nella piazza principale del paesino irpino martedì 20 agosto con il suo tour “Inseguendo la mia musica”.