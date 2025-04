Luce Christi, Concerto di Pasqua venerdì 11

Si inaugura formalmente con un evento particolarmente simbolico in occasione della Santa Pasqua la “Stagione 2025 Anniversario” a cura dell’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino.

La rassegna 2025, in occasione dei 25 anni della rinomata e consolidata istituzione irpina, presieduta dal M° MASSIMO TESTA, prevede la realizzazione di oltre 20 eventi spettacolo distribuiti in svariate location del territorio regionale.

L’evento inaugurale si terrà venerdì 11 aprile alle ore 20.00 presso la Chiesa Madonna de la Salette in Avellino con una proposta musicale di gran pregio in vista della Santa Pasqua: LUCE CHRISTI, Cantata sopra un testo di GIOVANNI BATTISTA BILO, con musiche del Compositore VINCENZO PALERMO, scritta nel 2002 e revisionata per l’occasione.

In pedana l’ENSEMBLE ZENIT 2000 con ANTONIO LOFFREDO, SIMONE TAURASI, ENKELEIDA PETRO , LAURA ESPOSITO , violini, FRANCESCO VENGA , viola, CRISTIANO DELLA CORTE , violoncello, CARLO TERMINI , contrabbasso. Voci soliste GIUSEPPINA PERNA , soprano, HERA GUGLIELMO , mezzosoprano, direzione musicale a cura del M° MASSIMO TESTA .

A introdurre la Cantata in prima assoluta sarà eseguito il brano LUMEN CHRISTI, per flauto solo, a cura di VINCENZO e MAYA PALERMO. Esegue SIMONE SOLIMINE, flauto solista.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, Castelli d’Irpinia, Per caso sulla Piazzetta, AIAM, Sistema MED, in collaborazione con la Parrocchia della Chiesa de La Salette nella persona di Don Emilio Carbone.

Ingresso fino a esaurimento posti a sedere. Info e prenotazioni al 339.8226488.

LUCE CHRISTI: UNA SINTESI DI ERMETISMO E MODALITÀ MODERNA

La cantata “Luce Christi” di Vincenzo Palermo si presenta come un’opera che ambisce a una profonda sintesi tra la densità simbolica e l’introspezione del testo poetico di Giovanni Battista Bilo e un linguaggio musicale modale moderno che guarda con interesse all’estetica del minimalismo europeo, in particolare alle esperienze di compositori come Arvo Pärt e Henryk Górecki. L’efficacia di questa sintesi risiede nella capacità di Palermo di tradurre in suono la ricchezza emotiva e spirituale del tema della Passione, filtrata attraverso lo sguardo dolente e contemplativo di Maria e Maddalena. Già dalle prime note dell’introduzione strumentale viene posta in evidenza a chi ascolta che il brano vuole collocarsi in quel filone di musica sacra contemporanea che ricerca una via espressiva attraverso la semplicità, la ripetizione e un’atmosfera di intensa spiritualità. L’opera si propone così di offrire un’esperienza d’ascolto che invita alla riflessione interiore, in cui la rarefazione del linguaggio musicale amplifica la potenza evocativa del testo ermetico, creando un dialogo suggestivo tra parola e suono. In questo senso, “Luce Christi” rappresenta un contributo significativo al repertorio della musica sacra vocale contemporanea italiana, offrendo una prospettiva unica e personale sul mistero della Passione attraverso un linguaggio artistico che guarda alla tradizione ma si esprime con una sensibilità moderna.