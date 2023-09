Non vedo, non sento, non parlo, tornano gli appuntamenti formativi per medici

Ripartono gli appuntamenti con la formazione di base “Tutti in campo” del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

Sabato 23 settembre 2023 alle ore 8:30, presso il Polo Giovani – via Morelli e Silvati 16 Avellino, si terrà il seminario formativo “Medici e Pediatri tutti in campo”, dedicato ai medici e ai pediatri della Campania, per affrontare insieme la delicata tematica del maltrattamento e abuso sui minori e capire quali interventi avviare in ambito psicopedagogico e socio-sanitario e come gestire le conseguenze del trauma in età evolutiva.

Il maltrattamento e l’abuso sessuale all’infanzia e all’adolescenza costituiscono un rilevante problema di salute pubblica, con costi economici e sociali, e gravi ricadute sulle vittime che, se non contrastate efficacemente, possono alimentare il ciclo della violenza anche nelle generazioni successive. Maltrattamento e abusi infantili, talvolta, trovano impreparati anche i medici e i pediatri che non sempre riescono a riconoscere e interpretare correttamente i segnali che spesso mandano gli stessi bambini. Lo rivelano i risultati di un’indagine condotta su medici e pediatri dell’associazione Terres des hommes.

Per questo, l’incontro formativo ha il duplice obiettivo di aiutare medici e pediatri a riconoscere e intercettare subito eventuali abusi sui minori anche nelle forme diverse da quelle “tradizionali” e di sensibilizzarli a costruire una rete di intervento sempre più efficace con tutte quelle figure professionali che a loro si interfacciano.

I contenuti del programma spaziano dal costrutto di trauma alla trascuratezza, al maltrattamento fisico, alle fratture sospette, alla complessità della diagnosi dell’abuso sessuale, a come incontrare e parlare agli abusanti, alla rete dei servizi e delle Istituzioni (scuola, sanità, servizi sociali, le équipe multidisciplinari territoriali) per identificare famiglie e minori a rischio.

RELATORI

Dott. Rosario Giovanni Pepe, Assistente Sociale dell’Equipe Specialistica per minori vittime di maltrattamento – Cooperativa sociale La Goccia – Avellino;

Dott. Attilio Mazzei, Specializzato in Pediatria e Consulente Esperto per i casi di abuso sessuale e maltrattamento ai minori per le Procure di Napoli, Napoli Nord, Avellino e per il tribunale per i minorenni di Napoli;

Dott.ssa Carmen Guarino, Dirigente Psicologa Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria dell’Infanzia Adolescenza ASL Avellino Centro Australia;

Dott.ssa Daniela D’Elia, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore Psicoterapeuta EMDR nell’ambito del Servizio Specialistico previsto dal progetto “Non vedo, Non sento, Non parlo” sostenuto dall’Impresa Sociale Con i bambini.

PROGRAMMA

L’introduzione e la presentazione del convegno sono affidate al Dott. Francesco Sellitto – Presidente OMCeO Avellino. Seguirà il saluto delle Autorità: Vescovo di Avellino, Sindaco di Avellino, Procuratore della Repubblica di Avellino, Comandante Provinciale Carabinieri, Questore della provincia di Avellino.

Il seminario si dividerà in due sessioni:

PRIMA SESSIONE

Moderatore: Prof. Roberto Del Gado – “Bullismo e storia familiare”

Dott. Rosario Giovanni Pepe – “Costruzione di una rete integrata di prevenzione e contrasto al maltrattamento e abuso all’infanzia sul territorio regionale”

Dott. Attilio Mazzei – “Il maltrattamento e l’abuso sessuale all’infanzia, dalla rivelazione ai primi interventi”

SECONDA SESSIONE

Moderatore: Dott. Massimo Rescigno

Dott.ssa Carmen Guarino – “Maltrattamento ed Abuso Sessuale: l’intervento multidisciplinare della Neuropsichiatria Infantile”

Dott.ssa Daniela D’Elia – “Bambini vittime di esperienze traumatiche: dal riconoscimento diagnostico all’intervento clinico con EMDR”.

Conclusione e compilazione questionario ECM.

L’evento è stato accreditato con 7 crediti ECM. La scheda di iscrizione deve essere consegnata in sede del convegno il giorno 23 settembre 2023 alle ore 8:30.