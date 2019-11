Paesaggi e natura, Valentyna Vynogradova espone da sabato 30 al Castello Ducale di Bisaccia.

Sabato 30 novembre al Castello Ducale–Museo Archeologico di Bisaccia apre la mostra d’arte contemporanea “Paesaggi e natura”, con in esposizione le opere di Valentyna Vynogradova.

Nucleo tematico delle opere presentate a Bisaccia dall’artista, originiaria di Zaporozhye (città industriale dell’Unione Sovietica) ma che vive e opera a Gesualdo, è quello dei paesaggi, delle nature morte e delle trasposizioni surrealiste di immagini. Professionista nel campo della grafica pubblicitaria, la Vynogradova si è da sempre dedicata alla sua passione per la pittura artistica, dove riesce a incanalare tutti i suoi sentimenti dando libero sfogo al suo estro sensistico.

“Chiudiamo per quest’anno il programma delle mostre d’arte nel nostro contenitore culturale– spiega Marcello Arminio, sindaco di Bisaccia – con questa mostra, l’ottava organizzata per il 2019 dalla direzione scientifica del nostro museo, grazie ad un continuo lavoro di promozione culturale in cui sempre con entusiasmo convivono in un dialogo ormai collaudato l’archeologia, l’architettura, la storia e l’arte contemporanea”.

La mostra, con ingresso gratuito, è aperta fino al prossimo 20 dicembre tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (Info 0827 89169).