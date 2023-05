Premio Nazionale Riscontri Letterari, iscrizioni fino al 31 luglio.

Torna il Premio Nazionale “Riscontri Letterari” indetto dall’Associazione di Promozione Sociale “Riscontri”, in collaborazione con il Terebinto Edizioni. Giunto alla quarta edizione, è un concorso letterario e figurativo. E’ a tema libero e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. E’ riservato a poesie e a racconti inediti scritti in lingua italiana. Sono ammessi testi pubblicati sul web purché i diritti siano rimasti di esclusiva proprietà degli autori. È possibile inviare le proprie proposte in riferimento a due sezioni:

SEZIONE A: Poesia

Partecipano a questa sezione raccolte poetiche composta da un minimo di 5 ad un massimo di 10 poesie, senza alcuna limitazione in termini di lunghezza, di tema o di metrica. La raccolta va inviata in un unico file che contenga tutti i componimenti.

SEZIONE B: Racconto breve

Partecipano a questa sezione racconti di ogni genere letterario con un massimo di 18mila caratteri (spazi inclusi). È possibile partecipare con un massimo di cinque racconti per autore (in un unico file che li contenga tutti).

Le raccolte e i racconti vincitori saranno pubblicati gratuitamente in raccolte antologiche – sia in formato cartaceo che in ebook –, in coedizione con l’Associazione “Riscontri”, dal Terebinto Edizioni ed entreranno a far parte del catalogo. Le opere saranno distribuite nelle librerie online (tra cui Amazon e Ibs) e in quelle fisiche (con copertura per Campania, Calabria, Puglia, Basilicata più tutte le librerie Feltrinelli d’Italia).

Ogni pubblicazione sarà promossa sulla rivista “Riscontri” e presentata sul sito della casa editrice. Le precedenti edizioni del concorso hanno già portato alla pubblicazione di diciannove antologie suddivise tra le due collane “Riscontri Poetici” (per la poesia) e “Riscontri Letterari” (per la narrativa). La pubblicazione è riservata agli iscritti dell’Associazione. Gli autori vincitori che non risultassero ancora soci avranno la possibilità di iscriversi, per accedere a tutti i servizi riservati ai soci (tra cui l’abbonamento digitale gratuito alla rivista). Gli autori avranno anche la possibilità, se lo desiderano, di acquistare copie delle opere a prezzo scontato. Potranno essere selezionati per la pubblicazione anche solo una parte degli elaborati inviati per ciascuna sezione. I componimenti devono essere inviati, entro il 31/07/2023, compilando il modulo disponibile sul sito www.riscontri.net (clicca qui per il link diretto). È possibile partecipare ad entrambe le sezioni o ad una delle due. Per eventuali chiarimenti riguardo il Concorso è possibile inviare una mail all’indirizzo info@riscontri.net.

