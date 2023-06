Progettazione partecipata per il rilancio del Santuario di San Nicola a Forino.

Si concluderà stasera il lavoro di progettazione partecipata con gli abitanti e domani

saranno presentate al pubblico le idee scaturite dal lavoro in gruppo di 16 studenti che

frequentano i corsi di Ingegneria Edile dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Gli incontri con i portatori di interesse e di memoria storica sono stati fondamentali per

ispirare nuove visioni del borgo Castello e del complesso monumentale del Santuario di

San Nicola, con annessi ruderi della fortificazione medievale.

Per sabato mattina si preannunciano idee concrete di immediata fattibilità.

Le proposte progettuali saranno esposte dai quattro gruppi che, pur lavorando in sinergia

con il supporto di tutor, hanno focalizzato ciascuno uno dei luoghi d’interesse

architettonico: il borgo, la torre, il castello, il santuario. La bellezza e la prosperità della

natura irpina che in questo sito raggiunge vette di sublime bellezza paesaggistica, assieme

alla conoscenza dei patrimoni materiali ed immateriali del territorio sono stati gli elementi

di base per l’elaborazione degli scenari di valorizzazione per il recupero sostenibile non

solo del sito, ma del territorio che lo contiene.

Il workshop al quale hanno partecipato studenti provenienti da vari Comuni delle regioni

Campania, Basilicata e Calabria, nonché tutor dell’Università della Campania Luigi

Vanvitelli, ha certamente rappresentato per gli abitanti un accrescimento di

consapevolezza condivisa dei valori materiali ed immateriali del proprio territorio. Per gli studenti sono stati giorni di immersione totale e di laborioso conviviale godimento del

sito.

Il concetto di sostenibilità è stato doverosamente declinato in chiave ambientale, sociale

ed economica e siamo consapevoli che il lavoro svolto con e per la popolazione possa

costituire un primo, ma decisivo passo per lo sviluppo di una preziosa area interna della

nostra Regione Campania, ricca di tesori culturali e naturalistici.