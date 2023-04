Quattro Seminari gratuiti e aperti alla Società Civile sulla Carta Europea dei Diritti Fondamentali per il Modulo Jean Monnet all’Università di Salerno.

Avrà inizio il prossimo 14 aprile il Ciclo di seminari dedicato alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali promosso dal Modulo Jean Monnet ActEuR del Center for European Studies – Disps dell’Università di Salerno.

Il Ciclo di seminari, erogati in presenza e online , dal titolo “The EU Charter of Fundamental Rights in Practice: Open Lectures”, è rivolto, oltre che agli studenti e docenti dell’Università di Salerno, a operatori del terzo settore, della politica, della scuola e del mondo del lavoro, che intendono rafforzare le proprie conoscenze relative alle strategie di implementazione dei diritti umani nel contesto della UE.

Ospiti dell’edizione 2023 sono: Emanuele Russo, Presidente Amnesty International Italia, con una relazione dal titolo “Io proteggo la protesta: spazi di libertà e repressione del dissenso” (14 maggio); Maurizio Del Bufalo, Coordinatore del Festival cinematografico dei diritti umani di Napoli, con il suo intervento “Persecuted: diritti negati dagli abusi di potere nell’Europa contemporanea” (20 aprile); Gianfranco Macrì, Università di Salerno, con il tema “Per una laicità europea. Riflessioni sull’art. 10 della Carta UE” (27 aprile); Giuseppe ALLEGRI, Sapienza, Università di Roma, che parlerà di “Costituzionalizzare la solidarietà: verso un nuovo Modello Sociale Europeo” (4 maggio).

Per i saluti istituzionali saranno presenti Gennaro Iorio, Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (Disps), e Massimo Pendenza, Direttore del Center for European Studies, Cattedra Sociologia dell’Europa.

Introducono i lavori Dario Verderame, Coordinatore del Modulo JM ActEuR e Beatrice Benocci, Modulo JM ActEuR.

Gli incontri si terranno in modalità blended (in presenza e tramite Piattaforma Teams), Aula SSC1, Edificio C, ore 14.30 – 17.30. Per partecipare compilare il modulo di adesione alla pagina:

https://www.centrostudieuropei.it/acteur/modulo-jean-monnet-2023/jean-monnet-lectures-2023-2/

Per info sul Modulo Jean Monnet ActEuR: www.centrostudieuropei.it/acteur .