Rumore Bim Festival, da sabato 11 partono le selezioni in Campania.

Rumore Bim Festival fa il bis! Dopo la prima fortunata edizione, il contest dedicato alla regina della tv Raffaella Carrà, tornacon tante ed entusiasmanti novità. Ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, con la direzione artistica del regista televisivo Roberto Vecchi, in collaborazione con la Fondazione Verde Blu, e con il patrocinio del comune di Bellaria Igea Marina, città natale della Carrà.

Dopo la conferenza stampa che si è tenuta a Sanremo, si riaccendono i motori per selezionare e mettere in pista quelli che saranno i nuovi talenti del panorama artistico nazionale. Non è solo un talent, ma un vero percorso di formazione destinato agli artisti -afferma l’architetto Emma Malinconico di Service Kreativ-, unica referente del contest in Campania, Basilicata e Puglia. Siamo tutti molto motivati. Insieme al Maestro Carlo Morelli,un nome, una garanzia di professionalità a Napoli e non solo, porteremo avanti con determinazione ed impegnoquesto progetto per favorire i giovani, scoprire le loro passioni e indirizzarli al percorso più adeguato. I casting sono completamente gratuiti così da estendere a tutti la possibilità di potersi esibire. Non aspettiamo altro!”.

Si parte da Napoli sabato 11 marzo, prima tappa della Campania, presso l’Accademia Dimensione Musica in Via Cupa del Segretario, 3 alle ore 15.00,a cura di Sergio Errichiello. Valorizzare e promuovere i giovani del territorio, scoprire nuove strade, affidarli ad insegnanti del settore del canto, della musica, del ballo, della danza, della recitazione, interagire con loro per aiutarli a costruire il proprio futuro artistico. Questo, l’obiettivo di Rumore Bim Festival, che è rivolto ad artisti di ogni età, a partire dai sei anni in su. Un percorso di creatività, confronto e crescita,per farsi conoscere dagli addetti ai lavori e a cui non si può rinunciare.

Per ogni informazione e per l’iscrizione ai casting gratuiti visitare il sito ufficiale:

https://www.italianstagetour.it/

Sabrina Ciani