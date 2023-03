La Fonte del formaggio nuovo sponsor Eco Evolution Bike.

La “La Fonte del formaggio” con sede in Via Nazionale Contrada (AV) si aggiunge come nuovo main sponsor alla formazione ciclistica atripaldese Eco Evolution Bike del presidente Giuseppe Albanese.A siglare la partnership con il team il presidente Giuseppe Albanese e i fratelli Vincenzo e Saverio figli Giovanni De Maio fondatore dell’azienda.

L’azienda casearia “La Fonte del formaggio” , fondata da Giovanni De Maionel 1992 come caseificio a conduzione familiare, da oltre 20 anni si caratterizza per un’ottima produzione di mozzarella di bufala, affiancata da una buona produzione di mozzarella mista (latte di bufala e di vaccino), di fior di latte bianco e affumicato, caciocavalli, burrata di bufala, filoni di varie dimensioni, formaggio di pecora, provola affumicata mista, ricotta di bufala e di pecora bianca e affumicata, ricottine di varie forme, scamorza bianca e affumicata, silano affumicato, trecce di bufala di varie dimensioni che consegnano non solo in Campania nell’avellinese, salernitano e nel napoletano ma fannoanche spedizioni anche a Palermo, Bologna, Roma, Firenze, Verona, Torino, Cagliari, Milano, Como e oltre i confini nazionali, arrivando anche in Germania.Cosi le prime parole del presidente del team EEBGiuseppe Albanese-<<Siamo onorati di aver suscitato l’interesse di una azienda come la “La Fonte del formaggio” e la ringraziamo per la fiducia che ci ha dato., Per noi è fonte di orgoglio ottenere riconoscimento da parte di imprenditori Irpini ,segno che nostro lavoro e la nostra esperienza trova consenso non solo tra gli appassionati delle due ruote ma anche nel mondo imprenditoriale>> .Infine, il teamEco Evolution Bike ribadisce il proprio impegno verso la promozione dell’attività ciclistica e la valorizzazione del territorio su cui il nuovo sponsor ha creduto.

(Gius.Alba)