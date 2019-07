Sant’Angelo dei Lombardi città cardioprotetta, installazione primo defibrillatore pubblico.

Sant’Angelo dei Lombardi diventerà città cardioprotetta grazie agli stessi cittadini. Sono stati loro a donare i fondi per i defibrillatori pubblici. E sabato 27 luglio verrà installato il primo. In piazza la festa di tutti, dalle 9 alle 13 un ambulatorio avanzato per visite cardiologiche gratuite. Ma soprattutto il defibrillatore, per cui si è battuto da tempo il dottor Gaetano Castellano. In campo anche Comune e Croce Rossa.

Il commento dei promotori: «Il progetto (PAD) che nasce da una idea dal basso con il contributo dei cittadini santangiolesi per una Città Cardioprotetta. Uno dei nostri principali obiettivi è di promuovere e diffondere l’educazione sanitaria, un impegno che abbiamo preso nei confronti dei cittadini coinvolgendo tutte le fasce della popolazione, dai bambini ai lavoratori e garantendo nel corso degli anni la presenza sul territorio di formatori qualificati, che mira a costruire una cultura della prevenzione e a garantire la diffusione delle tecniche di rianimazione con uso del defibrillatore e delle manovre salvavita I cittadini formati su questa tematica e certificati per l’uso del DAE sono preziose risorse per tutta la comunità e possono contribuire, al fianco di operatori sanitari e volontari soccorritori, a salvare molte vite umane».