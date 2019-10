Scandone, arriva il play Erkmaa.

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione 2019/2020 con il playmaker estone, di formazione italiana, Hugo Erkmaa.

Il cestista classe ’99, di 193 cm per 88 kg, arriva giovane in Italia, dove muove i suoi primi passi con il Petrarca Padova, prima di approdare nelle giovanili della Mens Sana Siena. Dotato di una fisicità importante, entra ben presto anche nell’orbita delle nazionali giovanili, esordendo, solo quattordicenne, agli Europei Under 16 con la maglia dell’Estonia.

Questa è per la lui la terza stagione consecutiva in Serie B, dopo le esperienze a Firenze e Napoli. Proprio con la squadra partenopea, nell’ultima stagione, ha collezionato 34 presenze fra regular season e playoff, mettendo a segno, in 15 minuti di media, 3.8 punti, 1.2 assist e 2.0 rimbalzi.

Coach De Gennaro, che domani alle 10:30 terrà la conferenza stampa di presentazione della gara contro la LUISS Roma, ha espresso la sua soddisfazione per aver aggiunto al roster un esterno assai promettente.