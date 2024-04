Sempre più verde, appuntamento al Museo Irpino a cura di Legambiente

Continua la battaglia per una maggiore tutela del verde urbano ad Avellino. Dopo le tante denunce e iniziative degli ultimi mesi fatte da Legambiente Avellino – Alveare, il circolo ambientalista torna in campo e lo fa con una proposta di aggiornamento al regolamento comunale.

«I privati devono rispettare gli stessi vincoli degli enti pubblici. È questo l’obiettivo della nostra richiesta – afferma il circolo Legambiente Avellino -. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a vergognosi scempi sul verde urbano da parte dei privati. Il regolamento approvato lo scorso novembre è incompleto e siamo pronti a dare una mano per integrarlo».

La proposta di aggiornamento sarà presentata alla città lunedì 8 aprile alle 10 presso la sala Penta del Museo Irpino di Corso Europa. Per l’occasione il circolo Alveare illustrerà anche il dossier “Sempre più verde” redatto da Legambiente Campania.

«Dopo i vergognosi fatti di rampa Santa Maria delle Grazie avevamo promesso alla città una proposta di aggiornamento del regolamento e lo abbiamo fatto – rivendica Antonio Dello Iaco, vicepresidente e responsabile al verde del circolo locale ambientalista -. Ci auguriamo che gli uffici del Comune di Avellino prendano in considerazione la nostra proposta e ci lavorino su. Servono tutele reali e pari trattamenti. Se l’albero è di un privato, questo non vuol dire che il proprietario ne possa fare ciò che vuole».

Il circolo Legambiente Avellino è stato inserito tra le buone pratiche del dossier regionale con l’iniziativa “Spezza sta ceppa” fatta lo scorso gennaio a via Pini. Per l’occasione – ricorda l’attivista – abbiamo regalato alla città quattro nuovi ligustri di circa vent’anni grazie a un crowdfunding che, in meno di un mese, ha raccolto 800 euro».

«La partecipazione e la collaborazione tra le associazioni, i cittadini e gli enti pubblici è fondamentale – spiega il circolo Avellinese – e lo vogliamo ribadire con forza anche oggi».

All’iniziativa parteciperà anche un gruppo di alunni e alunne del Liceo Classico del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, che avranno modo di confrontarsi sulle tematiche del verde urbano attraverso workshop e tecniche di didattica non formale.