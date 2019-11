Sheep. Music for flocks, lunedì 11 al Godot Art Bistrot.

Lunedì prossimo, 11 novembre, alle 12 al Godot Art Bistrot, in via Mazas ad Avellino, sarà presentato «Sheep. Music for flocks» un progetto nato da un’idea di collaborazione tra il Godot Art Bistrot e il Black House Blues. Ad illustrarne i dettagli, Luca Caserta (Godot), Paolo Spagnuolo (Bhb) e Davide Laucella (BhB).

I primi appuntamenti di «Sheep. Music for flocks» sono di quelli da segnare immediatamente in agenda. Infatti, il 14 novembre sul palco del Black House Blues salirà una leggenda del rock, Tav Falco, in tour per i suoi quarant’anni di carriera. Mentre a dicembre, sono in programma altri due live, il 10 i Ronin, la band indie rock guidata da Bruno Dorella, e poi il 20 un evento imperdibile i cui particolari saranno svelati soltanto lunedì nel corso della conferenza stampa.