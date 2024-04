Cultura e Società

Teatro Shit Life – Vita da attore, Ciro Ceruti al Teatro Partenio domenica 7 Di Redazione Gazzetta di Avellino - 13

Il 7 aprile 2024 a partire dalle 19.00 ci sarà Ciro Ceruti in scena nello spettacolo (da lui scritto e diretto) dal titolo “SHIT LIFE – VITA DA ATTORE”.



Lo spettacolo ha un fine benefico per la raccolta fondi per l’Aps “Avellino per il Mondo”, associazione creata dalla Caritas Diocesana di Avellino nel 2003 e che si occupa di progetti di aiuto in vari territori.



Dopo l’Albania e il Senegal, il progetto in corso riguarda il Madagascar.



Domenica 7 aprile c’è questo spettacolo per aiutare l’Aps “Avellino per il Mondo” e per dimostrare cosi, ancora una volta il buon cuore di Avellino, dell’Irpinia e di tutta la Campania.



I biglietti d’ingresso sono in prevendita presso il botteghino del Teatro “Partenio” ogni pomeriggio.

BREVE BIOGRAFIA DI CIRO CERUTI



Cresciuto a San Giorgio a Cremano, nel 2001 debutta come attore, autore e regista dello spettacolo Sesto sesso (commedia con Yulia Majarcuk). È autore e regista di numerose commedie. Nel 2002, scrive ed interpreta con Ciro Villano, la sitcom Fuori corso, in onda fino al 2014 su Canale 9, firmando 204 puntate. Nel 2007 scrive con Paolo Caiazzo, una seconda sitcom, Chiacchiere & distintivo: trenta puntate, di cui è anche interprete, in onda su Canale 34. Nello stesso anno partecipa al Roma Fiction Fest con Gemelli e diversi, situation comedy di cui è autore e regista. Nel 2011 con Ciro Villano scrive e dirige il suo primo film, Fallo per papà. Nel 2013 sarà ancora nelle sale con La legge è uguale per tutti…forse. Protagonista ed autore della sitcom live Fatti unici, in onda su Rai 2, scrive e recita anche in Famiglia all’incontrario, trasmessa dalla stessa rete nel 2022. Nel 2020, la sua web serie Vita vince il premio internazionale Digital Media Fest. Ciro Ceruti è inoltre autore dei testi del duo comico Gli Arteteca, nel cast di Made in Sud.