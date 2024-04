Tenuta Cavalier Pepe, Sapore d’Irpinia, è al Vinitaly

Un meraviglioso viaggio in Irpinia, una terra della Campania tra le più vocate alla produzione vinicola: è questa l’esperienza da vivere al Vinitaly 2024, dal 14 al 17 aprile, con i vini della Tenuta Cavalier Pepe. La Tenuta è nella Top 100 del World’s Best Vineyards, tra le migliori destinazioni mondiali dell’Enoturismo e tra le 100 cantine più belle e accoglienti al mondo. L’appuntamento è al Padiglione B Regione Campania, Area Irpinia, Stand 63-64-96-97, per degustare sua maestà il Taurasi della Tenuta e scoprire i profumi e i sapori di un territorio ancora sano, l’Irpinia, dove lavoro e passione permettono di realizzare grandi opere, proprio come il Taurasi Opera Mia.

12 Vini DOC, 6 Vini DOCG e 3 Spumanti sono la vasta gamma da degustare in contemplazione. Il focus al Vinitaly è su Opera Mia Taurasi DOCG, frutto della tradizione, tra i rossi più premiati d’Irpinia; Appio, cento per cento aglianico in produzione limitata, eredità di una storia antica; La Loggia del Cavaliere Taurasi Riserva DOCG, aglianico in purezza dal carattere forte.

Con i suoi 70 ettari di vigneti e 12 ettari di oliveti, la Tenuta è una Cantina dall’innata personalità territoriale e dalla spiccata propensione all’accoglienza, curata in ogni dettaglio dalla produttrice Milena Pepe. I vini proposti sono l’emblema di un territorio a cui sono fortemente legati. Le originali offerte enoturistiche, durante tutto l’anno, vanno ben oltre le semplici degustazioni. Sono finalizzate a presentare al meglio un territorio con i suoi valori, le sue tradizioni, i suoi prodotti, creando rapporti di collaborazione con imprenditori locali dotati della stessa sensibilità. Promuovere la bellezza dell’Irpinia è tra le priorità dell’azienda. Il rispetto per l’ambiente e il perseguimento di elevati standard di sostenibilità sono caratteristiche certificate della Tenuta. I suoi Vini sono apprezzati in Italia e all’estero con una importante presenza sul mercato Europeo, Americano e Candese oltre che in altri Paesi come il Brasile, il Messico, la Cina, Taiwan, l’Australia. Un sistema aziendale rispettoso del territorio e meta di un turismo culturale qualificato composto dalla Cantina, da un Ristorante Panoramico e da alcuni alloggi immersi nella natura consente agli ospiti di trascorrere soggiorni unici.