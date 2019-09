Tufo Greco Festival, la 35a edizione da venerdì 6 a domenica 8.

Si rinnova l’appuntamento con il Tufo Greco Festival, atteso evento dell’anno dedicato al vino DOCG campano e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, giunto alla sua XXXVesima edizione, in programma il 6, 7 e 8 settembre nel centro storico di Tufo (Avellino).

Il Comune di Tufo, che svetta tra filari lineari e preziosi vigneti, custode del vitigno più antico dell’Avellinese, il Greco di Tufo, torna ad essere il palcoscenico di un evento che richiama, da ben XXXV edizioni, appassionati, enoturisti, cultori del patrimonio enologico irpino.

Il Greco di Tufo, vino caratteristico del territorio dell’areale di questa prestigiosa denominazione italiana molto conosciuta e apprezzata anche all’estero, è il protagonista assoluto della kermesse. Grazie a masterclass, degustazioni e visite in cantina, si costituirà un vero e proprio viaggio alla scoperta delle molteplici declinazioni di questa DOCG.

Un’offerta di qualità possibile grazie all’indispensabile partnership tra il Comune di Tufo, promotore dell’evento, e il Consorzio Terre di Tufo, insieme ad AIS Avellino, Onav Avellino e Slow Food Avellino. Nonostante il mancato rinnovo del supporto di Regione Campania, le realtà locali hanno saputo fare rete riuscendo a riproporre il Greco Tufo Festival che, per peculiarità e attrattività turistica, si posiziona come uno degli eventi, più attesi del panorama eno-gastronomico campano. Non solo un imperdibile evento, dunque, ma anche un grande esempio di coesione e condivisione di un progetto di promozione territoriale comune, tra le cantine del Consorzio Terre di Tufo e l’amministrazione comunale.

Ampio spazio sarà dedicato alla gastronomia, con la presenza di un’area dedicata interamente al food che permetterà di conoscere ed apprezzare i prodotti locali, eccellenze uniche, capaci di sposarsi perfettamente con le caratteristiche gusto-olfattive del Greco di Tufo. Non mancheranno laboratori interattivi, spettacoli e musica ad accompagnare i 3 giorni del Festival.

Il programma completo e gli approfondimenti saranno disponibili sul sito www.tufogrecofestival.it e sui canali social del Consorzio Terre di Tufo (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube).