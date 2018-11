Riprendono i lavori per l’Autostazione Air a Grottaminarda.

Dopo un sopralluogo da parte della dirigenza Air, dell’Impresa e della Direzione dei Lavori nei giorni scorsi, il primo cittadino, Angelo Cobino, ha ricevuto comunicazione verbale, da parte della stessa Air sulla riapertura del cantiere per i primi giorni del prossimo mese di dicembre.

Superate alcune difficoltà di ordine burocratico, tecnico-amministrativo, l’opera finanziata dalla Regione Campania attraverso fondi europei può avviarsi a completamento. Probabilmente per giugno 2019 Grottaminarda avrà il suo nuovo Terminal Bus sul tratto urbano della Strada Provinciale 36 in prossimità del Casello autostradale.

“Si tratta di un’infrastruttura importante – afferma Cobino – un intersnodo utile non solo per lo stazionamento dei pullman, ma anche per lo snellimento del traffico. Un’opera strategica se consideriamo il collegamento con la Lioni-Grottaminarda e il raddoppio ferroviario della Napoli-Bari con la programmata Stazione Hirpinia. Siamo certi potrà restituire interessanti sviluppi per l’economia generale. Non a caso l’Amministrazione comunale ha spinto molto per poterla realizzare”.