Note d’Insieme in Gioventù, sabato 27 al Teatro Eliseo

Grande evento sabato 27 aprile 2024 ad Avellino presso il Teatro Eliseo di Via Roma, a partire dalle ore 18:00.

Il CONCERTO DEI FINALISTI chiude la kermesse del CONCORSO MUSICALE – NOTE D’INSIEME IN GIOVENTU’ – Edizione 2024, a cura del Lions Club Avellino Host, con il contributo della Fondazione Lions Distretto 108Ya e il partenariato dei Lions Clubs del distretto, e del Leo Club Irpinia.

Il Concorso, che si svolge presso la medesima location da mercoledì 24 a sabato 27 aprile, articolato in più Sezioni e Categorie, ha visto pervenire oltre 60 domande di iscrizione e vedrà la partecipazione, come da bando, di circa 150 giovani musicisti classici e jazz fino a 35 anni provenienti dal territorio del Distretto Lions 108Ya, cioè Campania, Basilicata e Calabria. Le audizioni alla presenza delle Giurie Tecniche, formate da docenti di Conservatorio e artisti di chiara fama, saranno pubbliche anche nei giorni delle eliminatorie.

Sabato 27 aprile il Concerto vedrà in pedana i solisti e gruppi finalisti, che si disputeranno le Borse di Studio in palio per un totale 1.800,00 euro, oltre a targhe e attestazioni di premio varie. Nell’occasione anche il Pubblico in Sala potrà votare per l’esecuzione e l’esecutore preferito.

A seguire il Concerto ci sarà la Premiazione dei vincitori, a cura delle Autorità civili e lionistiche presenti.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.