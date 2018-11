Abusi edilizi, Carabinieri denunciano 5 persone a Mugnano del Cardinale.

A conclusione di attività condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria cinque persone, ritenute responsabili della realizzazione di opere edilizie abusive in assenza di idonei titoli autorizzativi.

L’indagine ha permesso di far emergere le responsabilità dei predetti che, a diverso titolo ed in concorso tra loro, in Mugnano del Cardinale, procedevano alla realizzazione di un complesso edilizio residenziale composto da una palazzina di quattro piani e annessa villetta di tre piani in base ad un illegittimo permesso a costruire.

A carico dei cinque soggetti è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’attività si inserisce in una più ampia campagna mirata di controlli preventivi intrapresi su scala provinciale dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, tesi alla repressione degli abusi edilizi anche a tutela dei cambi illegali di destinazione d’uso dei suoli, fenomeno illecito sempre più emergente in materia urbanistica-ambientale.