Convegno delle Caritas parrocchiali sui giovani sabato 10 a Colle Sannita.

Convegno delle Caritas parrocchiali, dal titolo “Con i giovani per sognare, rischiare, testimoniare”.

Sabato 10 Novembre dalle ore 16:30, nel “Centro di Aggregazione Comunale” di Colle Sannita (BN), si svolgerà il 3° Convegno delle Caritas parrocchiali, dal titolo “Con i giovani per sognare, rischiare, testimoniare”.

Sarà un momento di riflessione sui giovani e le loro difficoltà, sulle povertà che coinvolgono la nostra realtà territoriale. L’incontro sarà anche occasione per presentare ufficialmente le iniziative pedagogiche della Caritas diocesana di Benevento.

Interverranno S.E. mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Delegato per la Carità della Conferenza Episcopale Campana, S.E. mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento, Angelo Moretti, Direttore del Consorzio Sale della Terra.

Sarà presentato #Ventotene, #ilCamperdelWelcome, che viaggia verso 100 piccoli comuni d’Italia per testimoniare l’esperienza della buona accoglienza e il Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del #Welcome.

Il convegno si concluderà con l’#AperiCamper, momento conviviale in cui sarà possibile degustare i prodotti della coesione sociale del Consorzio Sale della Terra e delle terre del welcome.