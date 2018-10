Furti, foglio di via dei Carabinieri a 5 bulgari a Venticano.

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Ed ancora una volta tali sforzi hanno portati i loro frutti: in Venticano, nel corso di un servizio perlustrativo, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato un’autovettura che si aggirava con fare sospetto. Intimato l’“Alt”, i Carabinieri hanno proceduto al controllo: a bordo tre soggetti, originari della Bulgaria e domicilianti nelle province di Napoli, Salerno e Lecce, che, alla specifica richiesta da parte dei militari operanti, non fornivano alcun valido motivo in merito alla loro presenza in quel luogo.

All’esito della perquisizione personale e veicolare, gli stessi sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso di cui non erano in grado di giustificarne il porto.

Condotti in Caserma per gli ulteriori accertamenti, alla luce delle evidenze emerse, a carico dei tre stranieri, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni e gravati da precedenti di polizia principalmente per reati di tipo predatorio, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento poiché ritenuti responsabili del reato di cui all’articolo 707 del Codice Penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli).

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere che rendeva ingiustificata la loro presenza in quel Comune, i tre soggetti sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Quanto illegalmente detenuto è stato sottoposto a sequestro.