Triffa online, Carabinieri denunciano una persona a Montoro.

I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 60enne, ritenuto responsabile del reato di truffa.

L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una Fiat Panda 4X4 in vendita a 1.200 euro su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sulle condizioni del veicolo sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa.

Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava a “bloccare l’affare” versando la somma di 550 euro di anticipo mediante ricarica su carta prepagata.

Ma, ricevuto il denaro, il “venditore” si rendeva irreperibile sui contatti forniti.

Le indagini condotte dai Carabinieri consentivano di risalire all’identità del presunto responsabile: si tratta di un 60enne della provincia di Taranto che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.