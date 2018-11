Violenza di genere, tavolo interistituzionale a Benevento.

Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ Assemblea dell’ ONU nel 1999, la data fu scelta in ricordo del sacrificio delle sorelle Mirabal, attiviste del “movimento 14 giugno” , un gruppo politico clandestino domenicano che si opponeva alla dittatura di Rafael Leonidas Trujllo, ed è volta alla sensibilizzazione dell’ opinione pubblica su questo importante tema.

La Procura di Benevento, in concomitanza di tale importante celebrazione, proseguendo nell’attività intrapresa lo scorso anno di ausilio nei confronti delle vittime vulnerabili, concretizzatasi con l’apertura, presso i propri uffici, dello Spazio Ascolto e l’accoglienza per le vittime vulnerabili e di violenza di genere, in collaborazione con la Cooperativa E.V.A. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, intende implementare il percorso intrapreso, dando seguito al Tavolo Tecnico Interistituzionale con l’intento di coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano delle vittime vulnerabili e di violenza di genere e di creare un luogo di confronto permanente tra essi per condividere le metodologie di approccio, integrare gli interventi, sviluppare linguaggi e modalità comuni con l’obiettivo di elaborare anche un Protocollo operativo finalizzato a stabilire procedure e buone prassi tra le istituzioni e gli organismi competenti territorialmente, atto a migliorare il sostegno alle vittime, in tutto l’iter giudiziario (dalla rilevazione/ segnalazione, all’ ascolto, alla presa in carico) per evitare la vittimizzazione secondaria.

A tal fine il Procuratore della Repubblica ha promosso un incontro tra tutti i soggetti interessati che si terrà il 13 dicembre presso i suoi Uffici.