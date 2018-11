Sidigas Avellino, trasferta a Varese.

La Sidigas Scandone Avellino in occasione della 6a giornata del campionato Legabasket Serie A sarà impegnata sul parquet dell’Enerxenia Arena di Varese. Palla a due alle ore 18.30 di domenica 11 novembre, diretta su Eurosport player.

Nella consueta conferenza settimanale di presentazione del match, coach Vucinic afferma: “Contro Varese sarà un match difficile: i nostri prossimi avversari hanno avuto un ottimo avvio di stagione e in casa hanno costruito la loro fortuna. Non è un segreto per nessuno che Varese fa della difesa il suo punto di forza, ha giocatori abituati al campionato italiano e lavorano sulla continuità. Noi dovremo essere molto precisi in attacco, possediamo gli strumenti necessari per farlo. Come team dovremo far fronte agli infortuni. Costello sta migliorando ma aspettiamo la risonanza della prossima settimana per avere un situazione chiara e definitiva, Campani è rientrato ma al momento non so quanto possiamo aspettarci da lui, mentre Campogrande resterà ancora fuori. Purtroppo il suo recupero non è andato come speravamo perché l’ematoma è molto profondo. A loro aggiungiamo Sabatino, che a causa di una botta al quadricipite non viaggerà con la squadra“.