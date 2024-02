Assemblea Fondativa del Forum del Terzo Settore in Irpinia: Un Passo Importante verso l’Empowerment Locale

Il Forum del Terzo Settore Campania, in collaborazione con le associazioni del territorio aderenti alla rete nazionale, è lieto di annunciare l’organizzazione dell’Assemblea Fondativa del Forum del Terzo Settore in Irpinia.

L’assemblea avrà luogo il giorno 29 Febbraio alle ore 18.00 presso la ex chiesa del Carmine, con grande piacere la comunità irpina ospiterà la portavoce nazionale Vanessa Pallucchi, la cui esperienza e prospettiva aiuteranno il comitato provinciale in questo appuntamento costitutivo.

Il portavoce regionale Giovannipaolo Gaudino ha espresso il suo orgoglio e la sua soddisfazione per questo importante passo avanti nel processo costituente del Forum del Terzo Settore in Irpinia. “Questo percorso rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità”, ha dichiarato Gaudino. “L’emergere di un comitato locale del Forum del Terzo Settore testimonia l’impegno e la determinazione delle associazioni del territorio nel lavorare insieme per il bene comune. Sono fiducioso che questo comitato saprà lavorare al meglio per promuovere lo sviluppo sociale ed economico della nostra regione.”

L’Assemblea Fondativa sarà un’occasione per discutere e definire gli obiettivi e le priorità del Forum del Terzo Settore in Irpinia, nonché per stabilire le linee guida per un’azione collaborativa e inclusiva. Invitiamo tutte le associazioni, gli enti locali e i cittadini interessati a partecipare attivamente a questo processo di costruzione collettiva.