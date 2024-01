Avellino e le donne del vino

La regione di Avellino, situata nel cuore della Campania in Italia, è rinomata per la sua ricca tradizione vinicola. Da secoli, questa regione produce alcuni dei vini più pregiati e riconosciuti a livello internazionale, grazie alle sue condizioni geografiche e climatiche ideali per la viticoltura. Le colline verdi e rigogliose di Avellino sono costellate di vigneti, creando un paesaggio unico e distintivo. Ma non è solo il paesaggio ad attirare gli appassionati di vino in questa regione. Ci sono numerosi vigneti e cantine sparse in tutta la regione, che offrono un’esperienza enoturistica completa per i visitatori.

Il clima: una scommessa sempre più grande

Oggi, la viticoltura è in balia di nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici. Le fluttuazioni meteorologiche estreme, come la siccità prolungata o le piogge torrenziali, stanno diventando più frequenti e imprevedibili. Queste condizioni possono danneggiare gravemente i vigneti, alterando la crescita e la maturazione dell’uva. I cambiamenti climatici influenzano anche la distribuzione delle specie di parassiti, mettendo a rischio le coltivazioni. Insomma, la gestione di un vigneto è una vera e propria scommessa. Servono abilità, esperienza e determinazione per affrontare il cambiamento climatico ed adattarsi ai nuovi climi. E a chi piace il brivido delle scommesse, sono dedicate le migliori recensioni sui casinò online aams.

Questo ambiente in continua evoluzione sta costringendo l’industria vinicola a adattarsi e a innovare, sperimentando nuove varietà di uva e tecniche di coltivazione per garantire la sopravvivenza della ricca tradizione vinicola di regioni come Avellino.

Le Donne del Fiano

In Italia esiste un’organizzazione chiamata Le Donne del Vino, che si dedica alla promozione delle donne italiane nel settore vinicolo, in particolare quelle che possiedono una cantina e/o sono produttrici di vino; il gruppo include anche sommelier, commercianti di vino e giornalisti. Fondata nel 1988, attualmente conta più di 1000 membri. Recentemente Forbes ha parlato del Fiano di Avellino, uno dei più grandi vini bianchi della Campania, creando una lista di personalità vinicole intitolata le “Donne del Fiano”.

Maura Sarno – Tenuta Sarno 1860 (Avellino) – Maura Sarno è specializzata nel Fiano di Avellino, producendo diversi esempi, tra cui una versione spumante. I suoi vini sono piuttosto potenti, specialmente la sua riserva, che offre strati di frutta insieme ad un’ottima acidità; le sue riserve 2020 e 2018 sono eccellenti e mostrano note di scorza di limone, mela verde e un tocco di miele – la purezza varietale è di primo livello – e offrono il coraggio e la struttura per bere bene per altri sette a dieci anni. Il suo Fiano di Avellino 1860 del 2021 è raffinato e piuttosto sottile, ed è molto delizioso. Una produttrice molto costante, i cui vini sono meravigliosamente complessi e ben strutturati.

Ilaria Petitto – Donnachiara (Montefalcione) – Se dovessi nominare la migliore promotrice del Fiano di Avellino tra le produttrici in questo articolo, sarebbe Ilaria Petitto di Donnachiara. Petitto produce notevoli offerte dei classici vini irpini, tra cui Taurasi e Greco di Tufo, ed è tra le migliori cantine per il Fiano di Avellino. Il suo classico Fiano di Avellino è un vino molto carino (come Ilaria stessa) con profumi di olio di limone, pera e fiori d’arancio, mentre la sua bottiglia Empatia è più ricca al palato e offre una maggiore complessità e una finitura estremamente lunga. Petitto e il suo enologo Riccardo Cotarella sono tra quelli che stanno trovando nuovi modi eccitanti per esprimere questo classico vino.

Marianna Mazzariello – Tenuta Madre (Montefalcione) – Marianna Mazzariello e suo marito Adriano – il nome della cantina deriva dalle lettere dei loro primi due nomi – hanno prodotto il loro primo Fiano di Avellino dalla vendemmia 2019 e hanno immediatamente ricevuto ottime recensioni. Ho recentemente assaggiato il recentemente rilasciato 2022 e l’ho trovato di prima classe, con un’ideale maturità, armonia e carattere varietale. A differenza della maggior parte degli esempi di Fiano di Avellino, la versione di Tenuta Madra è in parte invecchiata in fusti di rovere, ma il rovere è appena percettibile negli aromi o al palato. Amo la purezza e il fascino di questo vino, e credo che Tenuta Madre rimarrà una produttrice importante di Fiano di Avellino. Brava, Marianna!

Diamante Gaita Renna – Villa Diamante (Montefredane) – Diamante Gaita Renna ha continuato l’eccezionale lavoro con il Fiano di Avellino in questa tenuta dopo la morte improvvisa di suo marito Antoine Gaita nel 2015. L’offerta iniziale era la singola vigna Vigna della Congregazione nel 1996, un vino corposo con una persistenza eccezionale, una notevole complessità e un bellissimo senso di luogo. Un secondo vino, Fiano di Avellino Clos deHaut, è stato aggiunto qualche anno dopo; come si può immaginare dato il suo nome, si trova in una posizione più elevata e ha un’esposizione diversa. Questo vino è anche molto impressionante, offrendo ulteriori livelli di profondità, tensione e capacità di invecchiamento. I Fiano di Avellino sono prodotti eccezionali che dimostrano la versatilità di questa uva e il talento dei produttori nella regione.

Conclusione

In conclusione, è evidente che la regione di Avellino sta producendo alcuni dei Fiano di Avellino più entusiasmanti e apprezzati al mondo. Questi vini esaltano la varietà dell’uva, riflettono l’unicità del territorio e dimostrano l’abilità e la passione dei produttori. Se siete appassionati di vini bianchi di qualità, i Fiano di Avellino meritano sicuramente un posto nel vostro bicchiere. La prossima volta che sorseggerete un bicchiere di questi meravigliosi vini, ricordatevi di brindare al duro lavoro e alla dedizione di produttori come Marianna e Diamante, che continuano a elevare l’immagine e la reputazione del Fiano di Avellino a livello globale. Alla salute!