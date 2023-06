Cammarano: “La Commissione Aree interne ad Avellino per sostenere lo sviluppo dei territori”.

“Dopo la tappa di Benevento, oggi la Commissione speciale Aree interne è ad Avellino per ascoltare amministratori locali, imprenditori, associazioni e cittadini. Siamo partiti dallo studio sulle aree interne realizzato dall’Università del Sannio e dalla proficua collaborazione con Confindustria Campania – Centro Studi e Piccola Industria, nella persona del presidente Pasquale Lampugnale, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, ovvero invertire gli attuali trend demografici, adeguare la qualità e quantità dei servizi di cittadinanza e sostenere le aziende che insistono in queste aree. Le linee guida che raccogliamo nel corso delle audizioni ci aiuteranno a redigere una proposta di legge che presenteremo, insieme ad altre 5 regioni italiane, al governo centrale. E’ un momento critico per le aree interne ma anche pieno di possibilità”.

A dirlo è il presidente della Commissione speciale Aree interne Michele Cammarano a margine dell’audizione nella sede di Confindustria Avellino con il Presidente della Provincia di Avellino, Confindustria, consiglieri regionali, imprenditori e rappresentanze locali.

“Ogni volta che la politica esce dal palazzo regionale e giunge sui territori rende un servizio a cittadini e stakeholder che hanno la possibilità di confrontarsi sulle criticità che limitano lo sviluppo e il benessere delle comunità. Dobbiamo continuare a lavorare per rigenerare economicamente e socialmente la nostra provincia, creando un ambiente favorevole all’innovazione e all’occupazione. Insieme possiamo superare le sfide attuali e trasformarle in opportunità di crescita”. Nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi.