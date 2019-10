Corso di Formazione per volontari ospedalieri in pediatria al Moscati a cura di Abio.

Il giorno 31 ottobre 2019 avrà inizio un Corso di formazione per i volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – destinato ad ampliare il servizio ABIO presso la Pediatria dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino

Il Corso si svolgerà presso

Polo Didattico A.O.S.G. Moscati

Ospedale “San Giuseppe Moscati”

Contrada Amoretta – Avellino

Il primo incontro sarà realizzato:

31 ottobre 2019

dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Il corso è composto di 5 lezioni e precisamente:

un incontro informativo

un incontro di selezione – autovalutazione

lezioni su aspetti igienico-sanitari-comportamentali e importanza del gioco

un seminario psico – motivazionale

60 ore di tirocinio in ospedale

Per partecipare è indispensabile iscriversi.

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Il Corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti uguale a 20.

Informazioni ed iscrizioni

SEGRETERIA – FONDAZIONE ABIO ITALIA Onlus – per il bambino in ospedale

Tel. 02/45497494 – Cell. 346/2356605

Il gruppo ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, ad Avellino è stato costituito nel 2013 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale.

Il gruppo di ABIO Avellino è coordinato da Fondazione ABIO Italia Onlus, www.abio.org.

Dal 2013 i volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe Moscati, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

Il gruppo di ABIO Avellino conta al suo interno circa 8 volontari attivi.

Gli obiettivi di ABIO:

ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta, collaborando con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino;

attivare il servizio ABIO nel maggior numero di reparti pediatrici della città, per far sì che ogni bambino e ogni famiglia possano contare sul sostegno qualificato dei suoi volontari;

promuovere interventi ludici e di sostegno, per facilitare una permanenza serena all’interno del contesto ospedaliero;

sviluppare tra operatori ed opinione pubblica una crescente attenzione alle indicazioni previste dalla Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale.

L’attività dei volontari ABIO si rivolge sempre al bambino e ai suoi genitori.

Il volontario ABIO è

Per il bambino…

accoglienza al momento del ricovero, per facilitare l’inserimento in ospedale

gioco e attività ricreative, per poter sorridere anche in reparto

collaborazione con il personale sanitario, per far conoscere meglio il mondo dell’ospedale e renderlo più familiare

allestimento di reparti più accoglienti e colorati, con fornitura di giocattoli e materiale ludico/creativo e con realizzazione di decorazioni e arredi

Per le famiglie…