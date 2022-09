Da 12 paesi a Montella, capitale della castagna in Europa per Eurocastanea.

Da dodici Paesi alla Campania per la 12esima edizione di Eurocastanea. A Montella (Avellino), dal 12 al 14 settembre, si terranno gli European Chestnut Days, evento promosso dal Distretto della Castagna e del Marrone della Campania e dal network europeo del castagno che riunisce le organizzazioni di produttori di castagne di 6 Paesi europei (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Austria), con Interprofessional Union of Chestnut in South-West France-SNPC, National Union of Chestnut Producers, Interco Aquitaine, AREFLH, Refcast, Red Estatal del Castaño, ARGE Zukunft Edelkastanie, CSDC, Centro di Studio e Documentazione sul Castagno, Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Coldiretti Campania, Programma Erasmus, Comune di Montella e con il patrocinio del Mipaaf – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Per il 2022 sarà dunque l’Italia ad ospitare e organizzare il Meeting internazionale, nello specifico l’Irpinia con la città di Montella e il casertano con Roccamonfina, due dei luoghi di maggiore produzione di castagne d’Italia, fortemente rappresentative delle aree interne italiane ed europee.

Ben dodici saranno i paesi partecipanti – Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Grecia, Cile, Turchia, Cina, Ungheria, Albania, Kosovo – che si ritroveranno presso il Teatro Solimine di Montella (piazza Gargano) dal 12 al 14 settembre. Tra le sessioni più importanti di Eurocastanea Italia 2022 – che vedrà tra le personalità presenti il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, l’europarlamentare Paolo De Castro, rappresentanti della FAO e della DG Agri della Commissione Europea – “L’importanza della castanicoltura campana”, “Previsioni di produzione in Europa nel 2022”, “Industria e GDO: panoramica di mercato”, “Resilienza e sostenibilità in castanicoltura”, “Il castagneto: una opportunità per la captazione del carbonio, salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”, “La trasformazione in Europa fra prodotti tradizionali e nuovi prodotti”, “La certificazione è il futuro della castanicoltura?”.

Focus del Meeting saranno la produzione di castagne in Europa e nel mondo, la centralità dei castagneti sui temi legati alla resilienza e alla lotta ai cambiamenti climatici, ma anche i dati commerciali su importazioni ed esportazioni, tendenze di mercato, consumi e previsioni della raccolta nei principali Paesi produttori in Europa, con uno spazio importante dedicato alla ricerca e alle innovazioni del settore. Protagonisti saranno anche i produttori, che incontreranno i partecipanti durante le visite tecniche ai castagneti e alle realtà di produzione più importanti di Montella e della Campania in generale. La rete europea oggi rappresenta una voce importante e autorevole del settore in Europa e nel mondo e gli European Chestnut Days di Eurocastanea rappresentano un fondamentale momento di scambio tra professionisti internazionali e tra quanti (stakeholder, trasformatori, produttori, commercianti) che lavorano su castagno in Europa. I partecipanti ad Eurocastanea Italia 2022 avranno modo di degustare anche le specialità gastronomiche preparate dagli agrichef della rete Campagna Amica promossa da Coldiretti presso il Villaggio della Castagna adiacente la sede dell’evento; in programma anche visite alle realtà industriali locali, castagneti, centri di ricerca, ecc.: Azienda Agricola Malerba Salvatore, Aziende Agricole Marano Giovanni e Dell’Angelo Salvatore, Centro di ricerca Oasis Srl – Torymus Sinensis Production Center, Azienda Agricola Franco Di Pippo a Roccamonfina, Terminio Frutta e Alimentari Sas, Azienda Agricola De Maio, Nunziata Tecnologie Agroalimentari Srl. L’evento è inserito nella settimana della castagna, e sarà infatti seguito dal Congresso Nazionale del Castagno in programma all’Università di Portici il 14 e 15 settembre.

