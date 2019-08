De Mita alla Festa della Madonna del Monte Carmelo: Nusco paese diviso ma straordinario.

Parla di un “paese frammentato, non plurale. Diviso da pregiudizi e rabbia”. Ciriaco De Mita nel corso del tradizionale discorso per le festività della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Nusco.

“Avevamo in passato solidarietà profonda”, dice. “Avrò rapporti personali con le persone, senza simpatie e antipatie”, continua: “Per me è davvero molto complicato avere nemici, i nemici non sono semplicemente quelli che girano la faccia. Sono altri, sono avversari di qualcosa. Questo è un paese straordinario, nell’immaginario della gente è cultura, tradizione, bellezza. Ma serve recuperare la solidarietà”.