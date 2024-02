ESG – l’importanza delle PMI nella transizione sostenibile, seminario di Confindustria giovedì 29

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino nell’ambito delle proprie iniziative ed attività ha riservato particolare attenzione ai temi della sostenibilità, sottolineando come essere sostenibile, non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali, costituisce di per sé un fattore strategico di crescita, un valore percepito e valutato in termini oggettivi dalle Istituzioni, dagli Istituti bancari e dagli stakeholders.

Per approfondire questo tema così attuale e rilevante, il Comitato Piccola Industria ha organizzato, in stretta collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, un Seminario dal titolo: ESG – l’importanza delle PMI nella transizione sostenibile che si terrà Giovedì 29 Febbraio alle ore 16,30 presso la sede di CONFINDUSTRIA AVELLINO in via Palatucci, 20/A

L’acronimo ESG, dall’inglese Environmental, Social e Governance (Gestione Ambientale e Sociale), rappresenta la sintesi di alcuni fattori chiave della sostenibilità. Tuttavia, non è sufficiente comprendere come diventare sostenibili; è cruciale anche valutare il proprio livello di sostenibilità, specialmente dal punto di vista economico, per conferire un valore tangibile, percepibile all’esterno dell’azienda e, soprattutto, misurabile.

Ai saluti del Presidente di Piccola Industria di Confindustria Avellino Angelo Petitto e del Presidente dei Commercialisti di Avellino, Mario Lariccia, seguiranno gli interventi di Salvatore Amitrano – Group CFO Tecno – Raffaele D’Alessio – Professore Ordinario di Bilanci di Impresa dell’Università di Salerno -, Giuseppe Nargi – Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, Domenico Sottile – Amministratore Delegato di Europea Microfusioni Aerospaziali parte del Gruppo Rolls Royce.

Particolare attenzione sarà riservata alla presentazione di un caso di un’azienda irpina, a cura di Alberto De Matteis, CEO della Elcon Megarad Spa, un’occasione preziosa per analizzare da vicino le best practices nel campo della sostenibilità aziendale. Sarà inoltre previsto ampio spazio per il dibattito e per accogliere eventuali quesiti e riflessioni da parte dei partecipanti.

Per i professionisti commercialisti ed esperti contabili, che prenderanno parte al seminario in presenza presso la sede di Via Palatucci, l’evento offrirà la possibilità di ottenere crediti formativi per la formazione continua, rendendo l’occasione ancora più interessante e utile per la propria crescita professionale.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati.