Gran concerto di fine estate giovedì 29 alla Chiesa De La Salette con omaggio a Leoncavallo.

L’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino, presieduta dal M° Massimo Testa, è lieta di comunicare che giovedì 29 agosto 2019 alle ore 19,00 si terrà presso la Chiesa Madonna De La Salette di Rione Parco VIA ROTONDI in Avellino il GRAN CONCERTO DI FINE ESTATE 2019, grazie al consueto contributo oculato e attento alle esigenze artistiche della Comunità di Don Emilio Carbone.

In collaborazione con l’Associazione IGOR STRAVINSKY, CASTELLI D’IRPINIA e Per Caso sulla Piazzetta di Avellino, al pubblico irpino sarà offerto un evento assolutamente da non perdere per gli appassionati della musica classica di qualità.

Con la GRANDE ORCHESTRA SINFONICA DI UDMURTIA (RUSSIA), diretta dal M°Massimo Testa, si esibiranno il soprano LUCIANA DISTANTE e il tenore ROBERTO CERVELLERA.

L’evento, con il contributo della REGIONE CAMPANIA, prevede anche l’ormai consolidata partecipazione di CASARREDO di MONTEMILETTO. L’ingresso è libero e gratuito.