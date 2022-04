Il Vinitaly in Irpinia, il progetto.

“All’inaugurazione del Vinitaly ho parlato con il Ministro Patuanelli e il Presidente Zaia dell’importanza di esportare le buone pratiche di questa fiera in tutta Italia. A cominciare dal Sud che ha numerosi territori che fanno del vino la propria identità. Proprio come l’Irpinia. Con il Presidente Danese abbiamo allora immaginato di portare la kermesse “Vinitaly in the city” proprio in Campania, nella nostra Irpinia. Confido che tutto il territorio lavori compatto in questa direzione. Ennesima opportunità che stiamo creando e che non deve essere sprecata. Ringrazio la Camera di Commercio di Avellino per aver già espresso il suo favore verso questa idea”. E’ quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

