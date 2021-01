Lotteria Italia, vinti 500.000€ ad Altavilla Irpina. Altri biglietti vincenti venduti in Irpinia.

Finisce a Pesaro, nelle Marche, il primo premio della Lotteria Italia 2020 da 5 milioni di euro, grazie al biglietto Serie E409084, come rende noto l’agenzia Agimeg. Il secondo premio da 2 milioni bacia invece Prizzi (PA) (Serie G162904), mentre il terzo da 1 milione Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (Serie A066635). Ad Altavilla Irpina (AV) sono finiti i 500 mila euro del quarto premio (Serie D114310), mentre Cavarzere (VE) festeggia con il biglietto da 250 mila euro (Serie A211417). Tra i premi di prima fascia, solamente Gallicano nel Lazio (RM) già in passato si era reso protagonista di diverse vincite grazie alla Lotteria Italia: tra queste spicca il quarto premio da 1,2 milioni di euro assegnato nell’edizione 2010, ma in luce anche un premio di seconda categoria da 250 mila euro vinto nel 2008, oltre a diversi altri premi di terza fascia per un totale di ulteriori 270 mila euro. cr/AGIMEG

Ma alla provincia di Avellino va pure uno dei premi da cinquantamila euro, acquistato a Bisaccia (L295715). Venduti in Irpinia pure due premi da 25mila acquistati ad Atripalda e nel capoluogo, oltre a un biglietto da 10mila comprato a Montecalvo Irpino.