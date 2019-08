Lutto nella Pro Loco Sanmanghese per la scomparsa del socio decaano Domenico Lionetti.

La Pro Loco Sanmanghese piange la scomparsa del socio decano Domenico Lionetti. Il presidente Fiorenzo Iannino lo ricorda come ‘appassionato promotore della vita sociale del paese, attento ad offrire costantemente il suo contributo di idee e di braccia nei momenti di incontro e convivialità.

Oltre che iscritto storico all’associazione, Domenico era un indiscusso faro nell’organizzazione delle feste patronali di San Teodoro e Sant’Anna, in cui si applicava con tutto il suo cuore. Oggi il paese tutto lo ricorda con l’affetto che si deve ai cittadini più cari.

In segno di lutto, l’associazione ha differito di un turno le partite in calendario del torneo di calcio e rinviato a data da destinarsi i due eventi previsti per sabato (‘Caccia al tesoro’ e mostra-convegno ‘La musica in arte- Jazz e Bossa Nova’).