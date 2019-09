Martina Affidato, 20enne di Avellino, vince A Voice for Europe.

Martina Affidato è la vincitrice di “A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2019, il prestigioso concorso canoro internazionale organizzato da Nove Eventi, nato 51 anni fa per lanciare nuovicantanti nel panorama musicale.

Martina Affidato, ventenne di Avellino, è studentessa di psicologia. Ha partecipato a trasmissioni televisive e vari concorsi tra cui “Una voce per Sanremo”, “Tour Music Fest” e altri che l’hanno aiutata a crescere e maturare. Ad oggi sente di esistere pienamente solamente quando canta.

La vittoria di Martina è arrivata sabato 31 agosto al termine di una gara avvincente ad eliminazione diretta che ha visto salire sul palco di Piazza Italia a Chianciano Terme 12 superfinalisti, ovvero i migliori talenti usciti da mesi di selezioni svolte in tutta Italia e concluse con le due Finali di Categoria (Brani in lingua italiana e Brani in lingua straniera) che si sono tenute nei due giorni precedenti – 29 e 30 agosto.

A valutare le esibizioni dei superfinalisti è stato il Maestro Vince Tempera, che ha assegnato il secondo posto assoluto a Ilenia Suffredini, diciannovenne di Filicaia (LU), e il terzo a Chiara Paoli, diciassettenne di Urbino. Domenico Abate, musicista, autore e compositore, ha invece deciso di assegnare il premio per il miglior inedito a Carlo Borghesio, 23enne di Padova, e a Mauro Cesaretti, 23enne di Ancona. I premi sono stati consegnati dal Maestro Angelo Valsiglio, presidente di Nove Eventi e grande scopritore di talenti, e dal vicesindaco di Chianciano Terme, Rossana Giulianelli.

I verdetti sono arrivati al termine di una serata di grande musica e spettacolo presentata da Camilla Mancini insieme a Francesco Anania e Alessia Antonetti, Miss Reginetta d’Italia 2018.

Sul palco, oltre ai concorrenti, anche un irresistibile Gene Gnocchi e Valentina Carati, vincitrice di Una Voce per l’Europa 2018. Un tocco di glamour e grande bellezza è arrivato grazie alle ragazze di Miss Reginetta d’Italia, che hanno dato vita ad una sfilata di grandi brand italiani presentata da Jo Squillo.

Martina Affidato, in qualità di vincitrice di “A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” 2019 si esibirà il 1° settembre come ospite alla finalissima nazionale di Miss Reginetta d’Italia, evento che sarà registrato e mandato in onda su reti MEDIASET e SKY (Rete 4, Tg Com e Tv Class moda). Stefano Santini Videomaker le offrirà inoltre la realizzazione di un videoclip mentre DiTutto Magazine le ha assegnato la “Targa Speciale DiTutto”, con inserimento del nome nell’Albo Ufficiale del Premio, e pubblicherà una sua intervista.

PJ Recording ha scelto di offrire la masterizzazione di un brano ai Luelo. I 12 finalisti saranno inoltre inseriti nella Compilation “A Voice for Europe” realizzata da Caroluka producer.it e verranno ospitati in una puntata del programma televisivo A Tambur Battente Show, in onda su oltre cento canali satellitari con copertura in Italia, Europa e altri paesi come Messico, USA, Australia e Africa.

A tutti i 32 concorrenti che si sono sfidati nei tre giorni di Chianciano l’agenzia di booking Red&Blue proporrà infine una collaborazione per “Una voce per l’Europa in Tour”, un live tour in prestigiosi locali, e aperture di concerti di noti artisti.

CENNI STORICI SUL FESTIVAL

“A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” è una storica rassegna ideata nel 1968. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta d’Oro”, che lasciò poi il posto a “Voci Nuove” e infine a “Una Voce per l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal Festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini. Il Festival è oggi organizzato da Nove Eventi Srl, società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Sanremo Rock & Trend Festival, Festival di Castrocaro 2012-2018, Baby Voice.

